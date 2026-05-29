Na noite de 28 de maio de 2026, por volta das 21h00, durante a Operação Divisa, equipes da ROTAM realizavam fiscalização de trânsito em frente ao posto da ADAPAR, área limítrofe entre os municípios de Ribeirão Claro/PR e Chavantes/SP, quando uma motocicleta Honda/Titan, de cor preta, chamou a atenção dos policiais. Ao perceber a presença da equipe, o condutor realizou manobra brusca de retorno e iniciou fuga em alta velocidade.

Diante da fundada suspeita, foi iniciado acompanhamento tático, com sinais sonoros e luminosos de ordem de parada, que não foram obedecidos. Após cerca de um quilômetro, o indivíduo foi abordado, sendo necessário o uso moderado da força devido à resistência ativa apresentada. Na busca pessoal, os policiais localizaram uma pochete contendo 502 gramas de substância análoga à cocaína. A motocicleta utilizada apresentava sinais identificadores adulterados e placa incompatível.

O suspeito informou que entregaria o entorpecente na cidade de Chavantes/SP, a mando de outro indivíduo. As equipes deslocaram até o local indicado, onde encontraram mais pessoas e realizaram buscas. Foram apreendidos entorpecentes, munições de diversos calibres, uma espingarda calibre .12 com numeração suprimida, balança de precisão, dinheiro em espécie e objetos de origem suspeita. Também foi localizada outra motocicleta adulterada. Os envolvidos assumiram a posse dos ilícitos e receberam voz de prisão.