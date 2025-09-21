Neste domingo (21), por volta das 18h, moradores de Jacarezinho, no norte do Paraná, enfrentaram uma série de interrupções no fornecimento de energia elétrica. As quedas ocorreram de forma repetida ao longo da noite, causando transtornos e preocupação entre os residentes.

Segundo relatos enviados ao Portaltanacidade, bastava o tempo fechar para que a energia fosse interrompida. A instabilidade no serviço gerou indignação nas redes sociais, com diversos internautas alertando para os riscos à segurança e ao funcionamento de eletrodomésticos. “A luz cai toda hora, ninguém consegue usar nada em casa. Já estou com medo de queimar meus aparelhos”, afirmou uma moradora do bairro Vila Rondon.

A CPFL, responsável pelo fornecimento de energia na região, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta de tempestades e ventos fortes para o estado do Paraná neste domingo, o que pode ter contribuído para a instabilidade no sistema elétrico.

Especialistas recomendam que, em casos de quedas frequentes, os moradores desliguem os aparelhos da tomada para evitar danos e acionem os canais de atendimento da concessionária para registrar a ocorrência.

A situação segue sendo monitorada, e os moradores aguardam esclarecimentos e medidas para garantir a estabilidade do fornecimento.