O Paraná terá 88 vagas de reposição no novo ciclo do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB). Neste 41º ciclo do programa, elas são direcionadas a 67 municípios paranaenses. A iniciativa integra a estratégia nacional de fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e tem como objetivo ampliar o acesso à assistência médica em regiões de maior vulnerabilidade social e em áreas remotas do Estado.

O chamamento público , promovido pelo Ministério da Saúde (MS), disponibiliza 1.446 vagas para atuação nas equipes de Saúde da Família (eSF), distribuídas em 986 municípios, e 52 vagas destinadas a 47 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI)

O edital é voltado a médicos formados em instituições brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, conforme os critérios da Lei nº 12.871/2013.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a abertura de novas vagas fortalece ainda mais o trabalho das equipes de Saúde da Família nos municípios paranaenses. “Cada nova vaga representa um avanço no cuidado com a população, fortalecendo o compromisso com a saúde”, diz.

Atualmente, no Paraná, 360 municípios aderiram ao programa, com 1.822 vagas ativas pelo Ministério da Saúde, das quais 1.664 já estão preenchidas.

MAIS MÉDICOS – Criado para reduzir a escassez de profissionais em regiões prioritárias, o Programa Mais Médicos fortalece a Atenção Primária à Saúde (APS) e melhora o acesso da população aos serviços básicos na área.

Além de ampliar o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS), o programa contribui para a qualificação profissional, alinhando a formação dos participantes às necessidades da rede pública e incentivando a especialização em áreas estratégicas.

A publicação preliminar da alocação dos médicos (cotistas e ampla concorrência) será em 30 de julho. O cronograma completo pode ser acessado AQUI .