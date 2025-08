Empresas do Paraná afetadas pelo ‘tarifaço’ anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, terão acesso a um crédito milionário. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) deve disponibilizar R$ 200 milhões para financiamento de capital de giro, com prazo de 5 anos, sendo um ano de carência, e taxa de juros de IPCA + 4%.

De acordo com o anúncio feito pelo BRDE nesta sexta-feira (1º), serão financiados de R$ 500 mil a R$ 10 milhões por empresa. Todas essas companhias deverão comprovar os impactos sofridos pelo ‘tarifaço’ dos EUA.

Também serão analisados pelo BRDE casos de empresas que já possuem financiamentos com o banco, mas que não vão conseguir honrar os compromissos.

O Governo do Paraná destinará R$ 43 milhões dos dividendos do BRDE (juros sobre capital próprio) para que o banco tenha lastro para ofertar dinheiro mais barato no mercado.

Já a Fomento Paraná também disponibilizará crédito a essas empresas, mas com valores de no máximo R$ 500 mil.

“O Governo do Paraná tem a missão de defender a economia e as nossas empresas. Estamos trabalhando diretamente com os setores atingidos para apresentar as medidas e esperamos que o governo brasileiro, via Itamaraty, consiga dialogar com os EUA para reverter essa posição ao longo das próximas semanas”, explicou o governador Ratinho Junior.

Além do crédito, o Governo do Paraná também anunciou outras medidas de auxílio a essas empresas como utilização de créditos de ICMS homologados no Siscred para fluxo de caixa e postergação de compromissos de investimentos.