Uma mulher morreu após o carro em que ela estava bater contra duas árvore e em um muro de uma casa, na noite desta sexta-feira (1°). O grave acidente ocorreu na região da Vila Palmeirinha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A vítima estava no banco do passageiro do veículo. O caso aconteceu no cruzamento da Rua Alberto de Oliveira com a Rua República, na região da Nova Rússia. O automóvel envolvido era um Volkswagen Voyage, ano 2021.

Segundo informações obtidas no local pelo portal aRede, o carro seguia pela via quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu com força contra o gradil da casa. Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou destruída, especialmente do lado onde estava a passageira, que morreu ainda no local. A identidade da vítima ainda não havia sido confirmada até a última atualização.

O veículo teve danos estruturais severos e chegou a ficar deformado devido à força da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Guarda Civil Municipal (GCM) foram mobilizadas para atender à ocorrência.

O condutor do carro, de aproximadamente 24 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula para avaliação médica.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e o recolhimento do corpo da vítima. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai conduzir a investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Moradores da região relataram que o trecho é conhecido por outros acidentes semelhantes. Alguns afirmaram que é comum ouvir colisões nas imediações, o que preocupa os moradores próximos ao cruzamento.