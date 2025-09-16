Mais de R$ 116 milhões investidos de uma única vez na segurança pública estadual. O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta terça-feira (16), em Curitiba, um grande pacote de investimentos para as forças de segurança e que envolvem cinco novos helicópteros, 91 novas viaturas, 1.544 fuzis, na maior compra do tipo da história do Estado, e equipamentos ópticos e táticos de última geração.

Segundo Ratinho Junior, desde 2019 o Governo do Estado tem ampliado os investimentos em segurança pública para fortalecer o planejamento tático e operacional, reforço do efetivo e reestruturação das forças policiais. O governador lembrou que, nos últimos sete anos, o orçamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) passou de pouco mais de R$ 2 bilhões para mais de R$ 8 bilhões, com mais de R$ 1 bilhão aplicado anualmente na compra de equipamentos.

“Hoje estamos fazendo a entrega de um grande pacote de investimentos para a nossa população e para as forças de segurança, com viaturas, armamento pesado, helicópteros e tecnologia. Essas medidas fortalecem nossa capacidade de atuação, tanto nas operações especiais quanto no patrulhamento diário, garantindo maior presença policial e proteção às famílias paranaenses”, disse, enfatizando que o Paraná se consolidou como um dos estados com maior eficiência no combate ao crime organizado.

Ratinho Junior também apontou a integração entre as diferentes corporações e a ampliação de projetos estratégicos. “Todas as forças de segurança trabalham de forma coordenada, com bases em regiões de fronteira, monitoramento por câmeras e tecnologias avançadas de identificação, como reconhecimento de placas e facial. Essa estrutura permite que o Paraná mantenha controle sobre a criminalidade, apreenda grande parte das drogas que entram no país e reduza continuamente os índices de violência, garantindo mais segurança para a população e para os visitantes do nosso estado”, concluiu o governador.

Segundo o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, o Estado tem focado em equipar as forças policiais de maneira ampla, garantindo ferramentas modernas para enfrentar o crime organizado com eficiência e reforçar a segurança da população. “Os investimentos recentes incluem aeronaves, viaturas, armamentos e equipamentos de última geração, todos prontos para uso operacional”, disse, destacando que as medidas fortalecem tanto as operações especiais quanto o patrulhamento diário em todo o Paraná.

Assim como o governador, Teixeira enfatizou o trabalho de inteligência compartilhado entre as diferentes unidades das polícias estaduais como um ponto central da estratégia de segurança. “É fundamental que nossas forças atuem de forma coordenada, trocando informações e recursos, para que possamos responder rapidamente a qualquer ameaça”, acrescentou.

HELICÓPTEROS – As cinco aeronaves configuram a maior ampliação da frota aérea da segurança pública da história do Estado. São cinco novos helicópteros, sendo três para o Projeto Falcão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), um para a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e um para o Corpo de Bombeiros Militar. O investimento total é de R$ 49,3 milhões.

Eles serão utilizados para fortalecer as ações aéreas das corporações, como operações contra o tráfico de drogas e o crime organizado, resgates de alta complexidade e transporte de vítimas de acidentes graves. Com as entregas, a frota aérea da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) passa de 15 para 20 aeronaves, um aumento de 33%.

VIATURAS – Mas não é só na patrulha pelo ar que o Estado está investindo. Em solo, o Paraná conta, pela primeira vez, com caminhonetes RAM 3500 em sua frota de veículos da segurança pública. São 35 caminhonetes, além de outras 56 unidades L200 Triton Sport/Mitsubishi. Apenas os veículos terrestres receberam um reforço de R$ 38,3 milhões, com recursos do Estado e de emendas parlamentares.

Os novos veículos foram adquiridos visando ampliar e modernizar as frotas à disposição da Sesp. Elas se destacam pela autonomia elevada, grande capacidade de carga e potência para transporte de cargas e operações pesadas, sobretudo em regiões de fronteira e áreas rurais.

ARMAMENTO – Ratinho Junior também deu início às entregas da maior compra de fuzis da história do Paraná. Ao todo, foram adquiridos 3.711 novos equipamentos, sendo que 1.544 foram entregues para as forças de segurança nesta terça-feira e o restante chegará entre o segundo semestre deste ano e o início de 2026. O aporte para a compra deste primeiro lote é de R$ 15,4 milhões.

Os armamentos serão utilizados pelas forças policiais do Estado, além dos grupos de operações especiais da PCPR e da PMPR, como, por exemplo, o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE), a Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM), o Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) e o Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFron).

EQUIPAMENTOS – Também foram entregues equipamentos ópticos e táticos de última geração, entre eles caixa de ajuste de foco para óculos de visão noturna, monóculos e óculos de visão noturna, sistemas de captação de imagens através de paredes, designadores laser, magnificadores, miras de visão noturna e de visão termal, e miras optrônicas. O investimento é de R$ 13 milhões.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no evento o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; o chefe da Casa Militar, Marcos Tordoro; os secretários estaduais das Cidades, Guto Silva; Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; Comunicação, Cleber Mata; Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; Administração e Previdência, Luizão Goulart; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Alexandre Curi; o líder do Governo na Alep, deputado Hussein Bakri; os deputados estaduais Adão Litro, Nelson Justus, Cloara Pinheiro, Flávia Francischini, Mara Lima, Luiz Claudio Romanelli, Luis Corti, Delegado Javocós, Paulo Gomes, Marcio Pacheco, Alexandre Amaro, Jairo Tamura; o defensor público–geral do Paraná, Matheus Munhoz; o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva; o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockembach; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Antonio Hiller; a diretora-geral da Polícia Penal do Paraná, Ananda Chalegre; o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; e o subchefe da Casa Civil, Lucio Tasso.