A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou uma carga de carne, avaliada em R$ 700 mil, que tinha como destino os Emirados Árabes, mas foi roubada no último domingo (14), em Ponta Grossa. Nesta terça (16), os policiais localizaram um contêiner com mais de 10 toneladas de carne, mercadorias roubadas à venda em comércios na região de Curitiba e efetuaram a prisão de quatro suspeitos.

O caminhão semirreboque carregado com 24 toneladas de carne foi abordado pela quadrilha no domingo (14). O motorista do veículo foi liberado somente no dia seguinte na cidade de São João do Triunfo.

A PCPR iniciou as diligências para a identificação dos envolvidos e do destino da carga. Com apoio dos setores de inteligência da PRF e da PMPR, a investigação verificou que os suspeitos rapidamente haviam realizado o transbordo do material para dificultar o rastreamento.