A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou uma carga de carne, avaliada em R$ 700 mil, que tinha como destino os Emirados Árabes, mas foi roubada no último domingo (14), em Ponta Grossa. Nesta terça (16), os policiais localizaram um contêiner com mais de 10 toneladas de carne, mercadorias roubadas à venda em comércios na região de Curitiba e efetuaram a prisão de quatro suspeitos.
O caminhão semirreboque carregado com 24 toneladas de carne foi abordado pela quadrilha no domingo (14). O motorista do veículo foi liberado somente no dia seguinte na cidade de São João do Triunfo.
A PCPR iniciou as diligências para a identificação dos envolvidos e do destino da carga. Com apoio dos setores de inteligência da PRF e da PMPR, a investigação verificou que os suspeitos rapidamente haviam realizado o transbordo do material para dificultar o rastreamento.
Carga roubada é encontrada à venda em comércios na região de Curitiba
A PCPR identificou que parte da carga teve como destino um mercado localizado no bairro Caximba, em Curitiba. No local, a equipe prendeu duas pessoas em flagrante e verificou que as carnes estavam armazenadas sem qualquer tipo de refrigeração ou condições de higiene.
“Em Contenda, policiais militares receberam denúncias anônimas e, em ação conjunta com uma equipe de policiais civis, localizaram uma chácara na qual o contêiner roubado havia sido ocultado. Foram recuperadas diversas caixas do produto, pesando mais de 11 toneladas, além de mais peças de carne que estavam na casa de um indivíduo”, destaca o delegado da PCPR André Feltes.
Na residência, os policiais identificaram que o indivíduo estava descongelando o produto para consumo próprio. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação.
Em Pinhais, os policiais civis localizaram mais de três toneladas do produto em um comércio de laticínios. Um quarto indivíduo também foi preso em flagrante.
Ao todo, as três ações resultaram na recuperação de mais de 17 toneladas da carga roubada. A equipe da PCPR segue em diligências para localizar o restante do material roubado e identificar todos os envolvidos no esquema.