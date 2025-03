Dois equipamentos que permitem a captura de ambientes de alta resolução e precisão milimétrica são a última aquisição da Polícia Científica do Paraná (PCP). Os scanners tridimensionais modelo Trimble X7, adquiridos de forma inédita pela instituição, auxiliarão os servidores no registro da posição exata de evidências nos locais de crimes, garantindo maior celeridade na elaboração de laudos periciais.

O diferencial desse equipamento é que utiliza um software específico, sendo mais direcionado para a atividade pericial, trazendo um ganho enorme para o trabalho dos peritos oficiais”, afirmou o diretor operacional da instituição, Ciro Pimenta.

Além da documentação e análise de cenas de crimes, acidentes e outras situações que exigem extrema precisão, o Trimble X7 possibilita a criação de modelos tridimensionais que podem ser usados para reconstituir a cena do crime ou do acidente em um ambiente digital/virtual.

Segundo o chefe da Unidade de Execução Técnico-Científicas (UETC) de Campo Mourão (Centro-Oeste), perito criminal Leonardo Rodrigues, o processo de escaneamento tridimensional permite a coleta de dados em grandes áreas de maneira rápida, o que reduz o tempo gasto no campo pelos peritos.

Isso não só melhora a eficiência operacional, como também minimiza a exposição das cenas de crime, diminuindo as chances de contaminação ou alteração das evidências”, explica.

O equipamento já foi entregue para a Polícia Científica e agora será realizado um treinamento pela empresa fornecedora. A intenção da instituição é capacitar uma equipe para replicar o conhecimento para todo o Estado, garantindo que mais profissionais possam utilizar a tecnologia com eficiência. Após treinamento, a expectativa é de que o scanner tridimensional comece a ser utilizado, ainda no primeiro semestre deste ano.

A compra de um equipamento para a UETC de Campo Mourão foi feita por meio de uma verba parlamentar no valor de R$ 309 mil do ex-deputado estadual e atual prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício. A aquisição inspirou a compra de um outro equipamento idêntico, que ficará disponível na Unidade de Execução Técnico-Científicas (UETC) do Tarumã, em Curitiba.