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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde e noite de terça-feira (4), uma operação de fiscalização na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR).

A ação teve como objetivo verificar as condições de segurança dos veículos que circulam entre Brasil e Paraguai.

Durante o trabalho, foram apreendidas 25 motocicletas, das quais 16 apresentavam falhas graves no sistema de frenagem, circulando sem pelo menos um dos freios.

Além das motos, dois automóveis também foram retidos.

No total, os agentes lavraram 110 autos de infração. Dois condutores se recusaram a realizar o teste do etilômetro e foram autuados conforme previsto na legislação.

A PRF destacou que veículos com sistemas de freio comprometidos representam risco elevado de acidentes, especialmente no caso das motocicletas, que têm menor proteção para os ocupantes.