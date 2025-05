Um projeto protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) pretende ampliar de 5 para 20 dias a licença-paternidade em todo estado. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi protocolada pela deputada Cristina Silvestri (PP) nesta quarta-feira (28).

O projeto recebeu apoio de 24 deputados, incluindo o presidente da Alep, Alexandre Curi (PSD). Para que fosse protocolado, a PEC precisava de ao menos 18 assinaturas dos parlamentares.

A deputada Cristina Silvestri justifica que o atual modelo de licença-paternidade atual é muito mais curta em comparação à licença-maternidade, o que limita a presença dos pais nos primeiros dias de vida da criança.

“Sabemos que a presença ativa do pai durante o puerpério é crucial não apenas para o desenvolvimento do bebê, mas para oferecer apoio emocional à mãe. Contribui, por exemplo, para a qualidade da amamentação e para diminuir os índices de depressão pós-parto”, explicou a parlamentar.

Dados da pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 2014, apontam que 0% das brasileiras tem algum apoio do parceiro durante a gestação, mas esse número cai para 50% no pós-parto.

Como comparação, países com licenças parentais estendidas para homens, como Suécia e Noruega, ultrapassam 70% de pais atuantes nos cuidados com o recém-nascido.

“No Brasil, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, em vigor desde 2009, já sinaliza a importância de incluir os pais nas ações de cuidado durante e após a gestação, mas a implementação ainda é irregular. Precisamos permitir que os pais estejam presentes neste momento fundamental da vida familiar, sem prejuízo à sua trajetória profissional”, finaliza a deputada.

O que falta para a licença-paternidade ser ampliada no Paraná?

PEC precisa ser aprovada em comissões e em duas votações no plenário para ser promulgada como lei. (Foto: Orlando Kissner/Alep)

A PEC que prevê o aumento da licença-paternidade no Paraná de 5 para 20 dias passará por por análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e nas comissões temáticas e, em seguida, pela votação em plenário.

Para que a proposta seja transformada em legislação, o projeto precisa ser aprovado em dois turnos e sem revisão no texto-base em plenário, seguindo assim para sanção do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD).

Confira os deputados que apoiaram a PEC