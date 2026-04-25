Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes, arma de fogo e diversos objetos durante patrulhamento no município de Santo Antônio da Platina.

De acordo com informações, a equipe realizava diligências em um endereço já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, quando avistou um indivíduo em uma motocicleta. Ao perceber a presença policial, o suspeito fugiu em alta velocidade por uma viela estreita, impossibilitando o acompanhamento com a viatura.

Diante da atitude suspeita, os policiais retornaram ao imóvel indicado. Do lado de fora, foi possível visualizar indícios de substância semelhante a entorpecente, o que motivou a entrada da equipe, amparada pela legislação vigente em casos de flagrante delito.

No interior da residência, os agentes constataram que os ocupantes haviam deixado o local às pressas. Durante as buscas, foram encontrados diferentes tipos de drogas já fracionadas, além de materiais comumente utilizados para preparo e comercialização, como utensílios com resíduos de entorpecentes, embalagens e balanças de precisão.

Em outro cômodo, também foi localizada uma arma de fogo de fabricação artesanal, acompanhada de munições. A equipe ainda apreendeu diversos objetos sem comprovação de procedência, os quais podem estar relacionados a outros crimes.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil responsável pela região, onde o caso será investigado. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.