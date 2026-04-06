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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã deste domingo (05), por volta das 11h, maconha e haxixe escondidos em compartimentos de um veículo durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava, Paraná.

De acordo com a corporação, os agentes deram ordem de parada a um Fiat Palio preto, com placas de Curitiba. O condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e viajava acompanhado da esposa e da filha de apenas 1 ano.

Durante a abordagem, os policiais perceberam nervosismo e contradições nas respostas do casal, o que motivou uma inspeção detalhada no automóvel. No compartimento do filtro de ar, foram encontrados cerca de 140 gramas de maconha. Já na bomba de combustível, que apresentava sinais de adulteração, foi localizado um compartimento oculto contendo aproximadamente 1 quilo de “dry”, derivado concentrado de cannabis com alto valor comercial.

O motorista confessou que havia adquirido a droga em Coronel Sapucaia (MS) e que faria o transporte até Curitiba (PR).

Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Guarapuava. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação da criança.

Esse tipo de ocorrência reforça a atuação da PRF no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, especialmente em rotas utilizadas para o transporte de entorpecentes entre estados.