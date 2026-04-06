A Prefeitura de Jacarezinho convida representantes de todas as denominações religiosas do município para participarem do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que será realizado entre os dias 07 e 09 de abril, na cidade.

O convite é direcionado a lideranças e membros de diferentes tradições religiosas, incluindo católicos, candomblecistas, espíritas, evangélicos, umbandistas e demais expressões de fé, reforçando o caráter plural e inter-religioso do evento.

A participação das lideranças religiosas é fundamental para contribuir com o debate e a construção de propostas voltadas ao fortalecimento do turismo religioso em Jacarezinho, segmento que movimenta fiéis de diversas denominações ao longo do ano, especialmente durante eventos, celebrações e manifestações de fé que integram o calendário cultural do município.

O fórum tem como objetivo identificar potencialidades, fomentar o diálogo entre diferentes tradições religiosas e promover o desenvolvimento do turismo religioso no Paraná, valorizando a diversidade e o respeito entre as crenças.

Durante os três dias de programação, o evento contará com uma agenda diversificada, incluindo palestras, apresentações culturais, rodadas de negócios e mostra de produtos regionais, consolidando-se como uma importante vitrine para o setor.

O 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, com apoio da Casa Civil do Paraná e de diversas instituições parceiras.