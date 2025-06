A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (5), em Balsa Nova (PR), um veículo adesivado como sendo da Polícia Científica do Paraná, que realizava o transporte de maconha pela BR-277. A ação ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (5), em Balsa Nova (PR), um veículo adesivado como sendo da Polícia Científica do Paraná, que realizava o transporte de maconha pela BR-277. A ação ocorreu após troca de informações com a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A abordagem foi tentada na praça de pedágio da cidade, mas o condutor fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, na descida da Serra de São Luiz do Purunã, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo contra um caminhão e a defensa metálica da via. Ele abandonou o carro e fugiu a pé por uma área de mata acidentada, não sendo localizado até o momento.

No interior do veículo, os agentes encontraram grande quantidade de maconha, cuja pesagem ainda não foi realizada. O automóvel e a carga foram encaminhados ao Departamento de Narcóticos da PCPR (Denarc), e o veículo passará por perícia da Polícia Científica.