As Agências do Trabalhador do Paraná iniciam esta semana com 23.107 vagas de emprego com carteira assinada. A maioria das oportunidades é para alimentador de linha de produção, com 5.923 vagas, seguido por operador de caixa (1.075), vendedor de comércio varejista (777) e magarefe (735).

A maioria dos postos de trabalho se concentra na Grande Curitiba com 7.208. Destes, 996 são para alimentador de linha de produção, 492 para operador de caixa, 349 para auxiliar de serviços de alimentação e 333 para auxiliar de logística.

Em Curitiba, 93 vagas de emprego são para profissionais com ensino superior e técnico, destacando 11 para técnico de vendas, 10 para assistente jurídico, 7 para consultor jurídico e 5 para auxiliar administrativo.

Vagas de emprego no interior do Paraná

Cascavel segue com 4.692 oportunidades, incluindo 1.139 para alimentador de linha de produção e 258 para abatedor. No interior, Londrina lidera com 2.859 vagas, seguida por Campo Mourão (1.807), Pato Branco (1.624) e Foz do Iguaçu (1.549).

Na Região de Campo Mourão, há 623 vagas de emprego para alimentador de linha de produção, 271 para magarefe, 113 para costureiro em confecção e 70 para abatedor. Em Pato Branco, são 591 oportunidades para alimentador de linha de produção, 124 para faxineiro, 55 para magarefe e 43 para operador de caixa.

Foz do Iguaçu também se destaca com 578 vagas para alimentador de linha de produção, 147 para repositor, 85 para operador de caixa e 44 para vendedor de comércio varejista.

Os interessados devem contatar a Agência do Trabalhador de seu município e agendar atendimento para evitar aglomerações. O agendamento deve ser feito aqui.