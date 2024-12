A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu na madrugada desta quinta-feira (5) um caminhão furtado e prendeu dois homens no bairro Umbará, em Curitiba. O furto aconteceu em agosto de 2023, no município de Araquari, em Santa Catarina. O veículo estava carregado com aproximadamente 1,5 mil litros de óleo diesel em tanques irregulares. Havia também uma pistola calibre 9 milímetros.

As diligências tiveram início perto de Ponta Grossa, na BR-277, momento em que os policiais receberam informações sobre o caminhão em atitude suspeita. Após um acompanhamento, o veículo foi abordado na Capital. No local, dois indivíduos foram detidos.

De acordo com o delegado Rodrigo Brown, o combustível apreendido pode ter sido desviado de dutos, vagões de trem ou postos de gasolina e seria comercializado de forma clandestina na região de Curitiba. O caminhão também continha diversos recipientes vazios, supostamente para transporte e revenda do óleo diesel.

“Os dois homens presos possuem antecedentes criminais. Um deles, já respondeu por estelionato, enquanto o outro, natural do Rio de Janeiro, tem passagens por diversos crimes. Ambos foram autuados em flagrante por receptação, armazenamento clandestino de combustível e porte ilegal de arma de fogo”, explica.

A polícia segue investigando a origem do combustível e o destino da carga, além de possíveis outros envolvidos na organização criminosa.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.