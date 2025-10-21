Na tarde de segunda-feira (20/10), policiais civis e policiais militares foram acionados em razão de funcionários da Caixa Econômica Federal desconfiarem de que uma mulher estaria tentando usar documentos falsos para aplicar um golpe na agência.

De acordo com o apurado, a suspeita de 64 anos, estaria apresentando uma identidade falsa em nome de outra pessoa para abrir uma conta bancária com o fim de transferir altos valores do FGTS da vítima que teve os documentos falsificados.

No local, os policias abordaram a suspeita e a conduziram à delegacia, onde foi presa em flagrante pelos delegados pela prática do crime de estelionato e uso de documento falso.

A investigação ainda busca identificar outros envolvidos na ação criminosa.

A presa foi depois encaminhada à Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina.