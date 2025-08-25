Um grave acidente envolvendo uma Fiat Strada e um Chevrolet Captiva resultou na morte de dois irmãos na PR-463, em Uniflor, no noroeste do Paraná. Os dois rapazes, de 16 e 18 anos, estavam na picape e seguiam sentido Nova Esperança, na manhã deste sábado (23). Na altura do km 12 da rodovia, houve uma tentativa de ultrapassagem e os dois carros bateram de frente.

Conforme registro da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um adolescente, identificado como Matheus Henrique, teve ferimentos graves e morreu no local. Já o irmão, Guilherme Almeida dos Santos Santiago, foi encaminhado para o Hospital Santa Casa e teve o óbito confirmado neste domingo (24).

Os dois irmãos, de mesmo pai, trabalhavam com a venda de cestas básicas. A morte dos jovens causou grande comoção em Cianorte, cidade onde moravam.

“Que Deus na sua infinita misericórdia possa confortar esses pais nesse momento tão dolorido da vida no reverso aonde os pais enterram seus filhos. Matheus e Guilherme que Deus receba vocês dois irmãos aonde faleceram trabalhando”, escreveu uma amiga.

Acidente na PR-463 deixa casal ferido

A picape dos irmãos que morreram no acidente na PR-463 atingiu uma Captiva, onde estava uma família. O casal, que ocupava os bancos da frente, teve ferimentos e foi encaminhado para atendimento em um hospital em Maringá. Já no banco traseiro estava uma criança, de aproximadamente 3 anos. A menor estava na cadeirinha e não teve ferimentos.