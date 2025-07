Apostar racha é ilegal no Brasil?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo 308, promover ou participar de competições não autorizadas em vias públicas é crime de trânsito, com pena que pode chegar a 3 anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Quando o racha resulta em lesão ou morte, a pena pode ser ainda maior, podendo configurar homicídio doloso, dependendo da gravidade do caso.

A prática de rachas envolve direção perigosa, alta velocidade e, muitas vezes, consumo de álcool ou drogas, o que agrava ainda mais os riscos. Além de ser uma infração gravíssima, a conduta representa uma afronta ao bem coletivo e à ordem pública. Mesmo que não haja vítimas, o simples ato de disputar corridas em locais públicos sem autorização já caracteriza crime, pois desafia a legislação e pode resultar em tragédias.