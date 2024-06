Disponível para o pagamento das faturas emitidas pela Copel desde janeiro de 2022, em pouco mais de dois anos o pix se tornou o meio preferido dos paranaenses para quitar a conta do consumo de energia. Atualmente, um terço dos pagamentos é feito por meio do sistema gratuito criado para transações financeiras.

O maior crescimento se deu no último ano: em janeiro de 2023, a opção era utilizada por 7% dos clientes da Copel. Nos 12 meses seguintes, o percentual aumentou para 27%, com continuidade do crescimento nos meses seguintes. Outros 22% dos consumidores pagam a conta por internet banking e 17% escolhem o débito automático.O pix já alcança 155 milhões de usuários em todo o Brasil, de acordo com o Banco Central.

As demais modalidade utilizadas são boleto, casas lotéricas, Caixa Econômica, autoatendimento e correspondentes bancários

“A opção surgiu como uma praticidade para o cliente, que realiza o pagamento sem sair de casa, a qualquer hora do dia”, diz o superintendente comercial da empresa, Breno César Souza Castro. Ele acrescenta que, no aplicativo da Copel para celulares, as faturas pendentes já abrem com o código disponível para copiar e colar no aplicativo do banco, o que agiliza o processo.

Para garantir a segurança na hora do pagamento, é importante a conferência da tela de revisão oferecida pelos aplicativos das instituições bancárias. O cliente pode verificar o CNPJ da empresa e o número da fatura que está sendo paga. O QR Code para o pagamento via pix fica no cabeçalho das contas impressas pelos leituristas, e no rodapé da fatura digital e das vias eventualmente entregues por correspondência.

FATURA DIGITAL – Na ampliação de espaço para as comunicações digitais, a conta de luz por e-mail também vai chegando a cada vez mais unidades consumidoras. Esta é a preferência de 41% dos clientes da Copel, com 2,1 milhões de contas emitidas mensalmente de forma digital, evitando o uso de papel na operação.