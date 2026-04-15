A Polícia Civil do Paraná realizou, na tarde de quarta-feira,dia 15 de abril de 2026, a prisão de um homem adulto em cumprimento a mandado judicial pelo crime de tráfico de drogas, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado.

A diligência foi realizada por equipe da 12ª Subdivisão Policial, que se deslocou até a Rua Mandaguari, no bairro Nossa Senhora das Graças, após diligências investigativas indicarem o paradeiro do procurado. No local, o indivíduo foi localizado e abordado, sendo devidamente cientificado da ordem judicial em seu desfavor.

O mandado de prisão decorre de condenação pelo crime de tráfico de drogas, delito de elevada gravidade social, previsto na Lei nº 11.343/2006, cuja repressão constitui uma das prioridades das forças de segurança pública, em razão de seus reflexos diretos na criminalidade violenta e na desestruturação social.

Após a captura, o homem foi conduzido à unidade policial, submetido aos procedimentos de praxe, incluindo exame de integridade física, e posteriormente encaminhado à cadeia pública de Jacarezinho, onde permanecerá à disposição da Justiça para cumprimento da pena imposta.

A Polícia Civil ressalta que ações como essa integram o esforço contínuo de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes, reafirmando o compromisso institucional com a segurança da população e a efetividade das decisões judiciais.