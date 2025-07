Na manhã desta quinta-feira, 24 de julho, a Polícia Civil do Paraná, por intermédio da 12.ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, com o apoio operacional das Delegacias de Cambará e Ribeirão Claro, além do Núcleo de Operações com Cães (NOC), deflagrou ação que culminou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência situada no bairro Vila Maria. No local, um homem de 58 anos, já conhecido no meio policial por antecedentes específicos relacionados ao tráfico de drogas, foi novamente autuado em flagrante delito.

Durante a diligência, os policiais civis lograram êxito em apreender diversas porções de maconha, acondicionadas para venda, além da quantia aproximada de R$ 1.100,00 em cédulas de pequeno valor, característica comum à mercancia ilícita, e uma balança de precisão — evidência robusta do crime de tráfico de entorpecentes.

O investigado já havia sido anteriormente processado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, além de possuir condenação por ameaça. Na presente ocasião, além dos objetos apreendidos, restou confirmado que o homem cobrou pessoalmente uma dívida relacionada à venda de substância ilícita, fato que, por si, reforça a tese da traficância reiterada.

De acordo com o delegado-adjunto da 12.ª SDP, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, “a operação representa mais um golpe contundente contra a criminalidade organizada no município, reafirmando o compromisso desta unidade policial com a repressão qualificada ao tráfico de drogas e à violência que dele decorre. O resultado obtido é fruto da integração das forças policiais e da apuração técnica dos elementos de informação, que permitiram uma atuação firme e célere”.

O mandado de busca e apreensão fora expedido com base em investigação preliminar, que indicava a atuação persistente do autor no comércio de entorpecentes, inclusive no contexto de violência doméstica em que adolescentes figuravam como vítimas e intermediárias.

O detido permanece recolhido na Cadeia Pública do Estado do Paraná à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reitera à população a importância das denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelos canais 181, 197 ou diretamente pelo telefone (43) 3511-0600. O sigilo da identidade do denunciante é absoluto, sendo essa colaboração essencial para o enfrentamento da criminalidade e a promoção da segurança pública.