A Polícia Civil de Jacarezinho/PR (PCPR) realizou ações de campo no decorrer da última semana, destinadas a cumprir mandados de prisão em aberto e capturar em flagrante criminosos que agem na cidade. A ofensiva foi conjunta entre a 12ª Subdivisão Policial e Delegacia da Mulher e perdurou no período de segunda-feira (3) até sexta-feira (7).

Ao final, foram presos três homens pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência em razão de violência doméstica e familiar contra a mulher, dois pelo crime de furto qualificado, um pelo crime de roubo agravado e, por fim, uma mulher pelo crime de homicídio qualificado.

Todos foram recolhidos no sistema penitenciário da região. As detenções representam o compromisso da instituição com a paz social e efetividade das decisões judiciais.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia, ou no telefone da Delegacia de Polícia (43 3511 0600). A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.