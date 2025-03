A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, concluiu investigação que resultou na prisão de um homem de 35 anos, suspeito de crimes de lesão corporal, ameaça e possível porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar em 15 de março de 2025, após intenso trabalho investigativo que culminou na expedição de mandado judicial.

Investigação meticulosa

De acordo com as investigações conduzidas pela equipe da 12ª SDP, o suspeito teria sido avistado por duas adolescentes escondendo fios de energia elétrica e aparelhos celulares em um matagal próximo a uma bica d’água no bairro Aeroporto, no dia 6 de março. Ao perceber que havia sido visto, o investigado perseguiu as menores até a residência de um idoso de 82 anos, agredindo-o e causando-lhe lesões no cotovelo esquerdo e na região nasal, conforme comprova laudo pericial anexado ao inquérito policial.

O caso ganhou maior gravidade após depoimentos colhidos em vídeo mencionarem disparos de arma de fogo durante o incidente, elevando significativamente a periculosidade da conduta. A investigação também apontou para possível envolvimento do suspeito em outros delitos, como receptação e furto.

Mandado judicial

Com base nas provas coletadas, o delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho solicitou à Justiça a expedição de mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Aeroporto. O pedido foi fundamentado no artigo 240 do Código de Processo Penal para localizar possíveis armas, munições e objetos relacionados aos crimes em apuração.

“Nossa equipe trabalhou com extrema diligência para reunir provas robustas que sustentassem o pedido judicial. A rápida resposta do Poder Judiciário e a eficiente atuação no cumprimento do mandado pela Polícia Militar demonstram como a polícia paranaense está comprometida com a segurança da população. Este caso exemplifica nosso compromisso com a seriedade investigativa e com a proteção dos cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis,” afirmou o delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho.

Captura do suspeito

Durante o cumprimento do mandado no bairro Aeroporto, o suspeito tentou fugir ao receber voz de abordagem. Segundo o boletim de ocorrência, o investigado adentrou uma residência e tentou pular o muro nos fundos do quintal, momento em que se feriu em objetos perfurocortantes. Devido à resistência ativa, com chutes e socos contra a equipe policial, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. Após ser contido, o suspeito foi encaminhado ao Pronto Socorro para avaliação médica e posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Jacarezinho.

Denuncie

A Polícia ressalta a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente à 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho pelo número (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.