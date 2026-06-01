Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DZEDcVJNy7D/?igsh=MTg4N2twNms2dWdzYg==

Na noite de sábado (30), o centro de Jacarezinho foi palco de uma perseguição policial intensa. Equipes da ROCAM tentaram abordar uma caminhonete Fiat Strada que trafegava em alta velocidade e de forma irregular, com dois passageiros na carroceria.

O motorista ignorou a ordem de parada e iniciou fuga pelas avenidas centrais, realizando manobras perigosas, avançando pela contramão e colocando em risco pedestres e outros veículos.

Em um dos momentos mais críticos, o carro chegou a “rampar” sobre uma elevação da pista.Após minutos de perseguição, o veículo foi interceptado na Vila Rondon.

Dentro da caminhonete estavam cinco pessoas, sendo três menores de idade, incluindo o condutor. Todos foram encaminhados para os procedimentos legais.

Uma noite marcada pela ousadia e pelo risco, mas que terminou com a ação rápida da polícia.