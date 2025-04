Na tarde de 14 de abril de 2025, por volta das 14h40, policiais militares do 2º Batalhão realizaram uma operação no bairro Aeroporto, município de Jacarezinho, que resultou na prisão de um casal e na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico.

A ação ocorreu após denúncias sobre movimentações suspeitas na Rua Treze de Maio, onde foi constatado que um homem estava realizando a traficância. Durante abordagem, foi encontrado com ele um *eppendorf de cocaína*, e o mesmo admitiu que havia mais entorpecentes em sua residência.

Ao chegar a casa do abordado, a equipe se deparou com uma mulher que tentou fugir para o interior da casa. Em buscas pela residência, foram localizados *20 eppendorfs de cocaína, uma porção de cocaína, 26 gramas de crack escondidos em um ursinho de pelúcia, além de celulares, dinheiro trocado, lâminas de barbear com resquícios de drogas e sacolés*. Também foram apreendidos uma Smart TV de 65 polegadas e uma caixa de som grande, cuja procedência não foi comprovada.

Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Socorro para laudo de integridade física, posteriormente à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.