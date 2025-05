Na madrugada desta terça-feira, policiais militares do 2º Batalhão realizaram a apreensão de um adolescente por posse de substância análoga a maconha no município de Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento pela Rua São Paulo, cruzamento com a Rua Rio Branco, a equipe policial avistou dois indivíduos que, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga. Um deles conseguiu evadir-se, pulando um muro, enquanto o outro foi acompanhado e abordado.

Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, acondicionada em embalagem ziplock, pesando aproximadamente 7,8 gramas.

Além disso, o menor não soube informar a origem de seu celular e nem se recordou do próprio número, motivo pelo qual o aparelho foi apreendido para averiguação. Diante dos fatos, o indivíduo foi orientado quanto aos procedimentos legais e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, segue atuando de forma firme no combate à criminalidade, reforçando o compromisso com a segurança pública e a ordem social.