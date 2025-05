Durante patrulhamento na cidade de Quatiguá/PR, uma equipe da Polícia Militar identificou um indivíduo em atitude suspeita em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Ao perceber a presença policial, o homem demonstrou nervosismo e tentou se afastar rapidamente, motivando sua abordagem.

Após procedimentos de identificação, verificou-se que havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Siqueira Campos/PR contra o abordado. Diante da constatação, os policiais procederam com a prisão e condução do indivíduo ao hospital municipal para exames médicos, conforme protocolo, e posteriormente o encaminharam ao DEPEN de Carlópolis/PR para as medidas cabíveis.