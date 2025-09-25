Na tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um homem condenado por tráfico de drogas. A ação aconteceu na Rua Getúlio Vargas, no espaço conhecido como “Chico”.

Segundo informações da PM, equipes da ALI 2º BPM e RPA, em conjunto com a APJ, receberam a ordem judicial expedida no mesmo dia, referente ao Artigo 33 da Lei de Drogas, com pena de 11 anos, 2 meses e 21 dias de reclusão.

Após diligências, o suspeito foi localizado e abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas o mandado foi cumprido. O homem recebeu seus direitos constitucionais e foi encaminhado ao hospital municipal para exame de integridade física. Em seguida, foi transferido ao DEPEN de Wenceslau Braz, onde permanece à disposição da Justiça.