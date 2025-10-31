Na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 16h30, a Polícia Militar de Cambará realizou uma abordagem de trânsito na Rua Arcangelo Campeão, no bairro Nova Cambará, que resultou na apreensão de uma motocicleta e na lavratura de quatro autos de infração.

Durante patrulhamento, a equipe policial visualizou um condutor transportando uma criança sem capacete de segurança, o que motivou a abordagem imediata. No decorrer da verificação, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD). Além disso, a motocicleta apresentava o pneu traseiro em estado de desgaste excessivo, representando risco à segurança viária.

Diante das irregularidades, foram confeccionados autos de infração correspondentes aos artigos 244, inciso II; 162, inciso I; 164 combinado com 162, inciso I; e 230, inciso XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A motocicleta foi recolhida ao pátio do 2º Pelotão da Polícia Militar para as providências administrativas cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em garantir a segurança no trânsito e prevenir acidentes, especialmente envolvendo crianças e condutores não habilitados.