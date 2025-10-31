A Polícia Militar foi acionada após o registro do furto de uma motocicleta em área urbana do município. A vítima relatou que havia deixado o veículo estacionado em frente à residência e, ao retornar, constatou que ele havia sido levado.

De imediato, a equipe iniciou diligências e coleta de imagens em residências vizinhas, conseguindo identificar o deslocamento da motocicleta pela rodovia, sentido município vizinho. Diante disso, os policiais realizaram patrulhamento por estradas rurais, locais comumente utilizados como rota de fuga, onde câmeras de monitoramento registraram o veículo trafegando por volta das 13h27.

Com base nas informações, a equipe deslocou-se até um município próximo, onde, em ação conjunta com a Polícia Civil, foi possível localizar e abordar o suspeito. Ao perceber a aproximação das equipes, o indivíduo tentou fugir para uma área de mata, mas acabou sendo localizado e contido após buscas intensas.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e indicou o local onde havia escondido a motocicleta, em uma região de mata próxima a um bairro residencial. A equipe deslocou-se ao ponto indicado, recuperando o veículo em bom estado.

O abordado foi encaminhado ao hospital para confecção de laudo médico e posteriormente apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A ação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na recuperação do bem furtado e na prisão do autor, reforçando o compromisso das forças de segurança com a proteção do patrimônio e a manutenção da ordem pública.