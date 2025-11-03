Na tarde do dia 02 de novembro de 2025, a Polícia Militar do Paraná, por meio de uma de suas equipes de serviço, participou de uma ação social no município de Siqueira Campos, durante a comemoração do aniversário de 6 anos do pequeno Infante Vicente.

Atendendo a um convite da família, os policiais se fizeram presentes, levando alegria, atenção e demonstrações do trabalho desenvolvido pela PMPR. A iniciativa proporcionou ao aniversariante e aos convidados um momento marcante, repleto de emoção, interação e aprendizado sobre o papel da Polícia Militar na sociedade.

A presença da equipe reforça o comprometimento da Polícia Militar com a comunidade, demonstrando que a instituição vai além das atividades de policiamento ostensivo, atuando também de forma preventiva, educativa e social.

Ações como essa estreitam os laços entre a PMPR e a população, fortalecendo valores de respeito, confiança e cidadania, e mostrando que o serviço policial é também um instrumento de inclusão e apoio social.