Uma mulher foi detida na tarde do dia 18 de fevereiro de 2026 após conduzir um veículo de forma perigosa pelas ruas do bairro Vitória Régia, no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por meio da central de operações após uma moradora relatar que uma condutora dirigia um carro de cor prata em alta velocidade pela via, tendo inclusive atropelado um cachorro. A solicitante ainda informou que havia diversas crianças na rua, demonstrando preocupação com a possibilidade de novos atropelamentos.

Durante patrulhamento no bairro, os policiais visualizaram um veículo com as características repassadas. Ao perceber a presença da viatura, a condutora parou bruscamente, engatou marcha à ré e fugiu em alta velocidade. Foi iniciado acompanhamento tático com sinais luminosos e sonoros, porém a motorista não acatou a ordem de parada.

Segundo a PM, a fuga percorreu várias ruas da região, colocando em risco pedestres e outros veículos. A perseguição terminou quando o automóvel entrou e estacionou na garagem de uma residência. Diante da situação de flagrante, os policiais realizaram a abordagem antes que a condutora deixasse o veículo.

A mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor de álcool, dificuldade para caminhar e fala desconexa. Questionada sobre o motivo da fuga, afirmou que não havia parado por não estar “devendo nada”.

Consultas aos sistemas policiais indicaram que a condutora não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido e apresentava diversas irregularidades, incluindo pneus desgastados, para-brisa danificado, ausência de retrovisor e problemas mecânicos.

Encaminhada à unidade policial, a motorista realizou o teste do etilômetro, que apontou índice de álcool acima do limite permitido por lei. Posteriormente, ela foi levada ao pronto-socorro para avaliação médica e, na sequência, apresentada à Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

O veículo também foi recolhido, e as autuações administrativas pertinentes foram lavradas. A ocorrência foi registrada como direção perigosa, condução sob influência de álcool, dirigir sem habilitação e desobediência.