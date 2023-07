Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde de ontem, 1º de julho, a Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio da Companhia de Polícia de Trânsito (CPE) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a um capotamento na PR-160, quilômetro 67+350 metros, no município de Cornélio Procópio, no Paraná.

O acidente ocorreu por volta das 16h em uma pista simples e reta, em condições de tempo bom. Um veículo GM/Corsa Hatch, com placas de Nova Fátima-PR, foi encontrado capotado no local. O veículo havia sido furtado na cidade mencionada.

No momento do acidente, o condutor do veículo, um homem de 38 anos, sofreu lesões e precisou ser hospitalizado. Posteriormente, foi constatado que o indivíduo era o autor do furto do veículo e estava com um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido pela equipe do 18º Batalhão de Polícia Militar e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio para receber atendimento médico adequado. Em seguida, seria apresentado na Delegacia de Cornélio Procópio para os procedimentos legais relacionados ao flagrante e à entrega do detido.