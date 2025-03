A previsão do tempo para o Paraná aponta que a partir de quarta-feira (19) o sol volta a aparecer no estado de maneira significativa.

Na quinta-feira (20) a previsão do tempo para o Paraná não muda e o sol vai seguir predominando na maior parte do dia sem previsão de chuva. No entanto, na região litorânea a circulação do mar pro continente pode estimular a formação de alguma nebulosidade e alguma pancada mais isolada de chuva.

Por fim, na sexta-feira (21) a mesma condição continua com destaque principalmente para a região litorânea onde a circulação do mar para o continente estimula a formação de nebulosidade. O sol predomina sem previsão de chuva.