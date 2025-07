Em clima de comemoração pelos 30 anos da maior festa texana do Brasil, o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou nesta terça-feira (9) uma iniciativa especial voltada às crianças do município. Ao lado do vice-prefeito Antonio Neto, do presidente da Fetexas, Airton Setti, e da secretária municipal de Educação, Aline Roberta, o prefeito confirmou que todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino irão receber três ingressos gratuitos para o parque de diversões da Fetexas.

Os ingressos serão distribuídos diretamente nas escolas e poderão ser utilizados nas atrações do parque durante a quinta (10) e sexta-feira (11). A ação contempla alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública municipal.

“Esse é um presente pensado com muito carinho para nossas crianças. Queremos que elas façam parte desse momento especial da nossa festa, com alegria, inclusão e momentos inesquecíveis ao lado da família”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.

A entrega dos ingressos reforça o compromisso da gestão municipal em tornar a Fetexas 2025 um evento cada vez mais democrático, acessível e voltado para todas as idades.