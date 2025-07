Uma ação integrada entre a Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) resultou na recuperação de uma escavadeira hidráulica furtada no município de Carlópolis/PR. O equipamento, da marca Caterpillar, foi localizado na cidade de Avaré/SP horas após o crime ser registrado.

Furto do maquinário foi percebido pela manhã

O caso teve início na manhã desta quarta-feira (9), quando a vítima compareceu à unidade policial do 2º Batalhão da PM em Carlópolis. Segundo o relato, a escavadeira havia desaparecido do local onde permanecia estacionada.

Com o registro feito, as equipes policiais iniciaram imediatamente as diligências.

Imagens de câmeras ajudaram a identificar o veículo de transporte

As investigações contaram com o apoio de imagens de câmeras de segurança da região, que revelaram um caminhão VW Costellation, transportando o maquinário furtado.

A partir dessas informações, os policiais entraram em contato com a empresa responsável pelo transporte, localizada no estado de Minas Gerais. Com base nos dados repassados, foi possível rastrear e localizar o veículo na cidade de Avaré, em São Paulo.

A escavadeira foi recuperada com sucesso, sem indícios de danos. A ação rápida demonstra a eficiência das forças de segurança e reforça a importância da cooperação entre os estados para combater crimes patrimoniais.