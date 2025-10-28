Servidores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participaram da 28ª edição dos Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (Josuepar), entre os dias 21 e 26 de outubro, em Foz do Iguaçu. Ao todo, 57 atletas amadores da UENP participaram de 12 modalidades esportivas disputadas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que sediou o evento neste ano.

Após seis dias de competições, a delegação da UENP conquistou pódio em sete modalidades. Em uma final eletrizante, a Universidade garantiu o primeiro lugar no futsal feminino no jogo contra as servidoras da Universidade Estadual de Maringá (UEM), e garantiu o bicampeonato por 4 a 2. O ouro também foi conquistado no beach tennis masculino pelos servidores Ederson Marcos Sgarbi e Luis Eduardo Gazal.

As medalhas de prata vieram nas modalidades do vôlei masculino, vôlei de praia feminino e no atletismo. No vôlei masculino, o jogo decisivo contra a equipe da Universidade Estadual de Londrina (UEL) terminou em 2 sets a 0. No vôlei de praia, as servidoras Janaína e Amanda venceram dois jogos, mas na final a dupla perdeu e ficou com o segundo lugar na competição. No atletismo, os servidores atletas Flávia, Letícia, Wilson e Gazal levaram a prata na prova de revezamento misto, Esmeralda Soares Garcia ficou com a prata nos 5km.

Já as medalhas de bronze foram conquistadas no basquete masculino, no vôlei de praia feminino, no vôlei de quadra feminino e no atletismo, com o alteta Claudinei Ferreira dos Santos, terceiro na prova de 5km. Os servidores da UENP ainda participaram de outras provas do atletismo como o 5km, bolão, boliche, dominó, canastra e sinuca. O pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, celebrou a vitória expressiva da delegação da Universidade. “Esta foi a maior participação da UENP em uma edição do JOSUEPAR, com a política permanente de investimentos conseguimos dedicar bolsistas, comprar materiais para que os servidores possam desfrutar desses dias de jogos de integração e confraternização”, enfatizou.

“Acreditamos no esporte como uma poderosa ferramenta de transformação social, capaz de promover saúde, respeito e espírito de equipe. Nesta edição, percebemos também que o esporte fortalece os laços de amizade e cooperação entre os servidores da UENP e das demais instituições de ensino superior estaduais do Paraná, contribuindo para a construção de uma comunidade acadêmica mais unida, saudável e colaborativa”, ressaltou Rui.

A servidora Alayane Yaeko Fukuoka Bueno, bicampeã no futsal feminino, partilhou a emoção pela conquista. “Nesse evento, temos a chance de fortalecer os laços com o pessoal da nossa universidade e também com os servidores e atletas das outras instituições. É reencontrar amigos que o esporte nos presenteou ao longo das edições, renovar a energia, o espírito de equipe e viver intensamente a união e a amizade que o esporte é capaz de criar” avaliou.

“E quando tudo isso se conecta ao que mais amo, a prática esportiva, especialmente o futsal, o resultado é uma experiência simplesmente inesquecível. Ser bicampeãs nessa modalidade, logo na nossa segunda participação, é algo que enche o coração de alegria e gratidão”, completou.

O coordenador geral da delegação da UENP, Ricardo de Oliveira, comemorou a conquista das medalhas de ouro, prata e bronze no JOSUEPAR 2025. “Os jogos foram, mais uma vez, uma mistura de sentimentos e companheirismo. Foram dias de muita emoção, felicidades, esperança, entusiasmo e solidariedade. O esporte tem a capacidade de transformar e motivar as pessoas e nossos servidores aproveitaram cada momento. Voltamos pra casa já contando os dias para a próxima edição”, finalizou.

JOSUEPAR

A competição reuniu 490 servidores, entre ativos e aposentados, que competiram em 16 modalidades esportivas. No domingo, 26, ocorreu a cerimônia de premiação e uma confraternização entre os participantes. A próxima edição do Josuepar será realizada no Litoral do Paraná, pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

Os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná têm como objetivo promover o intercâmbio esportivo, recreativo e cultural entre os servidores e docentes das sete instituições de ensino superior do Paraná – as Universidades Estaduais de Londrina (UEL); de Maringá (UEM); de Ponta Grossa (UEPG); do Oeste do Paraná (Unioeste); do Norte do Paraná (UENP); do Paraná (Unespar); e do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro).