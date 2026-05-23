A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta sexta-feira (22), uma grande carga de maconha durante fiscalização na BR-277, em Laranjeiras do Sul.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, no km 468 da rodovia, quando os policiais abordaram um caminhão trator acoplado a um semirreboque que estava parado às margens da rodovia.

Durante a abordagem, o motorista informou que o veículo apresentava problemas mecânicos. Ao realizarem vistoria na carreta, os policiais encontraram diversos fardos de maconha escondidos na carroceria. Na cabine do caminhão também foi localizado um tablete da mesma droga.

Após a pesagem oficial, a carga totalizou 2.340,9 quilos de maconha.

Segundo informações apuradas no local, o caminhão teria saído da região de fronteira e seguiria em direção ao interior do estado.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Civil de Laranjeiras do Sul para os procedimentos cabíveis.

A apreensão representa mais uma importante ação de combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais do Paraná