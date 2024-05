A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um Jeep Renegade clonado na manhã desta terça-feira (21), na BR-153, próximo ao Posto Juninho (antigo Chapadão), em Santo Antônio da Platina. O veículo foi apreendido após uma denúncia anônima.

De acordo com a PRF, a equipe recebeu a informação de que um carro com placas clonadas estaria seguindo no sentido Ibaiti a Santo Antônio da Platina. Ao abordar o veículo, os policiais constataram que as placas e o chassi não correspondiam ao verdadeiro carro, com registro de furto/roubo no dia 28/05/2023.

O condutor do Jeep, um homem de 55 anos, residente em Santo Antônio da Platina, informou aos policiais que havia comprado o veículo em Londrina.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina. O homem responderá pelo crime de receptação.