Formatura do Proerd (turma do 5°ano do Ensino Fundamental Escola Jean Piaget Jacarezinho-PR).

Um importante projeto aplicado em nossa Escola pelo Cabo Gilberto Cássio Césario da Silva e a instrutora Soldado Juliana Ribeiro Fernandes Caldeira.

Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.