Os projetos de extensão “Elas.UENP”, “PET-Saúde”, “UENP na Comunidade” e “Atenção à Saúde da Mulher” da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizaram, neste mês, diversas ações em alusão ao Outubro Rosa, com o objetivo de contribuir com a conscientização de mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Além de levar conhecimento à comunidade externa e interna da instituição sobre a saúde pélvica por meio de palestras, professoras e estudantes realizaram atividades como avaliação pélvica, exame preventivo para o câncer de colo uterino, exames clínicos das mamas e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites.

O projeto de extensão PET-Saúde realizou na terça-feira, 29 de outubro, uma palestra com o tema “Compartilhando informações, promovendo cuidados”, no Centro de Ciências Humanas e da Educação, no Campus de Jacarezinho. O evento teve a participação de quatro especialistas na área da saúde da mulher. A coordenadora da iniciativa, professora Sara Akemi Ito, destaca que o encontro não foi realizado apenas para compartilhar informações, mas também histórias de superação, acolhimento e coragem.

“A prevenção do câncer de mama é um gesto de amor-próprio, uma atitude que salva vidas. É o diagnóstico precoce que permite tratamentos menos invasivos e devolve sorrisos e esperanças às famílias. Mais do que estatísticas, estamos falando de mães, filhas, irmãs e amigas que, com o apoio de profissionais dedicados, encontram forças para vencer essa batalha. Quando profissionais de saúde se colocam ao lado de seus pacientes, ouvindo suas angústias e oferecendo cuidado com empatia, criamos uma rede de apoio poderosa que faz toda a diferença no enfrentamento dessa doença”, enfatiza Sara.

A bolsista do projeto de extensão “Elas.UENP”, Yasmin Dias Nobre, destacou que, além das atividades eventuais com as pacientes que têm incontinência urinária e atendimentos às gestantes, o grupo realizou na terça-feira, 15 de outubro, uma palestra no Sindicato Rural de Jacarezinho sobre “Cuidados com o assoalho pélvico”. “Destacamos a importância da avaliação do assoalho pélvico com as pacientes que apresentam queixas de perda de urina, perda de fezes, dores na relação sexual, prolapso de órgão pélvico, a famosa bexiga caída, pós-operatório de câncer de mama”, explica a estudante de Fisioterapia.

Segundo a coordenadora do projeto, professora Laís Campos de Oliveira, o “Elas.UENP” vem atendendo mulheres de Jacarezinho e região, gratuitamente, desde 2021. “Além das palestras no Sindicato Rural, na Casa Rosa, na Unidade Básica de Saúde Dom Pedro Filipak e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), convidamos todas as mulheres para realizarem avaliação pélvica especializada e tratamento gratuito para qualquer caso relacionado a disfunção miccional, sexual ou evacuatória, assim como para reabilitação pré ou pós-operatório de câncer de mama, útero ou ovários”, acentua.

O “Programa de extensão: UENP na Comunidade – a extensão comunitária nos municípios do Norte Pioneiro” realizou várias atividades na sexta-feira, 18 de outubro, com as moradoras da Terra Indígena Laranjinha, em Santa Amélia. “Fomos para falar do tema Outubro Rosa, abordando a saúde da mulher, câncer de mama, saúde bucal e empreendedorismo feminino e distribuímos também lembrancinhas de sachê aromáticos para elas”, conta a coordenadora da iniciativa, professora Mariza Fordellone.

Outro projeto de extensão que promoveu uma ação em alusão ao Outubro Rosa foi o “Atenção à Saúde da Mulher: Promoção da saúde e da autonomia para a vida”, do curso de Enfermagem. No dia 9 de outubro, as alunas e professoras realizaram atendimentos às mulheres servidoras da Reitoria como exames preventivos para o câncer de colo uterino, exames clínicos das mamas e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites. A coordenadora do projeto, professora Emiliana Cristina Melo, partilhou sobre a atividade. “Nós estivemos na Reitoria da UENP levando atividades do Outubro Rosa, realizando alguns dos exames que nosso projeto oferece. Entre exames e testes, fizemos 23 atendimentos”, finalizou.