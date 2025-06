Jacarezinho, 05 de junho de 2025 – Depois de um resgate heroico que evitou uma tragédia, o reencontro entre a idosa Eva Aparecida Coutinho do Nascimento e os policiais militares do 2º BPM de Jacarezinho foi marcado por emoção e gratidão.

Na tarde de ontem, 04 de junho, a senhora Eva recebeu em sua casa o 3º Sargento Romanini e o Soldado Gustavo para agradecer, pessoalmente, a coragem e o comprometimento que salvaram sua vida.

O convite partiu da própria dona Eva, que desde o fatídico dia 30 de maio vinha sentindo a necessidade de olhar nos olhos dos homens que a resgataram e expressar sua profunda gratidão. _“Eles foram como anjos enviados para me salvar. Eu não tinha mais forças; devido a inundação, eu não tinha conseguido tomar meus remédios e achava que aquele seria o meu fim, mas eles arriscaram tudo para me tirar dali;_ declarou, com lágrimas nos olhos.

O alagamento provocado pelo rompimento de uma tubulação transformou sua casa em uma prisão, deixando-a isolada e vulnerável. Se não fosse a ação rápida e decisiva dos policiais, o desfecho poderia ter sido trágico. Na ocasião, a equipe não hesitou em enfrentar a força da água, utilizando escadas para acessar o quintal e conseguir retirar a senhora Eva em segurança.

Durante o reencontro, entre sorrisos e lembranças do dia do resgate, os policiais sentiram o impacto de sua missão indo muito além da segurança pública. _“Ver o brilho nos olhos dela e sentir essa gratidão tão genuína nos dá ainda mais força para continuar,”_ comentou o Soldado Gustavo.

O 3º Sargento Romanini, um dos protagonistas da operação de resgate, também compartilhou seu sentimento sobre o momento especial: _“Nosso dever é servir e proteger, mas existem missões que nos marcam para sempre. Poder ajudar a dona Eva num momento tão difícil da vida dela foi um desafio, e vê-la hoje, sorrindo e nos recebendo de braços abertos, faz tudo valer a pena. Essas histórias nos lembram por que escolhemos essa profissão e nos motivam a continuar dando o nosso melhor.”_

O Tenente-Coronel Márcio Jaquetti, comandante do 2º BPM, reforçou o papel essencial da corporação: _“Nosso compromisso é com a vida, com a segurança e com o bem-estar da comunidade. Ver esse reconhecimento aquece o coração e nos motiva ainda mais a cumprir nossa missão.”_

O reencontro, simples em sua essência, carrega um significado profundo: _*a conexão humana que nasce em momentos de adversidade e se transforma em laços de respeito e gratidão. Dona Eva, antes refém do medo, hoje sorri, porque sabe que há heróis entre nós—vestidos de farda e movidos pelo dever de proteger.*_