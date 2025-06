A Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar – Guardião do Norte Pioneiro, realizou um ciclo de palestras educativas entre os dias 22 de maio e 2 de junho de 2025 destinado à mulheres do campo. A iniciativa percorreu diversas cidades do Norte Pioneiro do Paraná, onde a Patrulha Rural e da Patrulha Maria da Penha da Unidade promoveu debates sobre segurança no campo e combate à violência doméstica, com o objetivo de orientar, conscientizar e fortalecer a rede de proteção das mulheres que vivem em áreas rurais.

*PARTE DO PROGRAMA MULHER SEGURA*

O *Programa Mulher Segura* é uma iniciativa do *Governo do Estado do Paraná,* coordenado pela *Secretaria da Segurança Pública*, que visa proteger, conscientizar e garantir direitos às mulheres em situação de vulnerabilidade. O programa atua em diversas frentes, incluindo prevenção à violência doméstica, reforço da segurança pública e fortalecimento da rede de apoio às vítimas.

Dentro desse projeto, a *Semana da Mulher do Campo* foi criada especificamente para atender mulheres moradoras da zona rural, garantindo que elas tenham acesso a informação, proteção e mecanismos de denúncia contra a violência doméstica. Através de parcerias entre a Patrulha Maria da Penha e a Patrulha Rural, foi realizada o ciclo de palestras educativas, abordando temas essenciais para a segurança das famílias no campo.

*Cidades que receberam o ciclo de palestras*

As palestras foram realizadas em diversas localidades do estado:

• Guapirama (22/05) – O evento foi aberto pelo prefeito Pedro de Oliveira, que enfatizou a importância do combate à violência doméstica e da segurança rural.

• Ribeirão do Pinhal (27/05) – Com a presença de cerca de 80 pessoas, reforçando a relevância do tema para a comunidade.

• Santo Antônio da Platina (28/05) – O evento ocorreu na Casa da Cultura, contando com a participação de 50 pessoas, incluindo alunos do Colégio Tiradentes.

• Carlópolis (02/06) – Reuniu 64 participantes, entre representantes municipais e moradores da área rural.

*EMPODERAMENTO E SEGURANÇA NO CAMPO*

Com o objetivo de conscientizar e proteger as mulheres da zona rural, a Patrulha Maria da Penha abordou temas cruciais como violência doméstica, ciclo da violência, tipos de agressões, rede de proteção da mulher e canais de denúncia. Já a Patrulha Rural destacou a importância da segurança no campo, explicando o funcionamento da patrulha e orientando as comunidades sobre medidas preventivas para a proteção das propriedades rurais.

O evento contou com a participação de moradores, vereadores, prefeitos municipais e representantes de órgãos públicos, consolidando-se como uma iniciativa essencial para o fortalecimento da rede de apoio às mulheres do campo.

*SEGURANÇA NO CAMPO*

A *Patrulha Rural* ministrou palestras voltadas à segurança das comunidades rurais, alertando sobre desafios enfrentados pelas famílias que vivem longe dos centros urbanos e destacando estratégias eficazes para proteção. Os principais pontos abordados foram:

• _*Cadastro de propriedades*_ – A importância do registro de propriedades rurais junto à Polícia Militar, facilitando o monitoramento e a resposta rápida em casos de emergência.

• _*Prevenção de crimes patrimoniais*_ – Medidas para evitar furtos e invasões, como a instalação de sistemas de segurança, iluminação adequada e comunicação entre vizinhos.

• _*Orientações sobre golpes*_ – Alertas sobre fraudes comuns na zona rural, como falsas vendas de máquinas agrícolas e golpes relacionados a serviços não regulamentados.

• _*Atuação da Patrulha Rural*_ – Explicação sobre o trabalho dos patrulheiros, que realizam visitas periódicas às propriedades, monitoram atividades suspeitas e promovem ações educativas sobre segurança.

• _*Importância do APP 190*_ – Demonstração do aplicativo que permite acionamento rápido da Polícia Militar em casos de emergência.

A abordagem da *Patrulha Rural* reforçou que a segurança no campo é um trabalho conjunto entre _*polícia, comunidade e autoridades locais,*_ e que a prevenção é essencial para a proteção das famílias rurais.

*REDE DE APOIO À MULHER*

Durante as palestras, a *Patrulha Maria da Penha* destacou a importância da *rede de apoio municipal e estadual*, composta por diversos serviços essenciais, como:

• _*Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs)*_ – Atendimento humanizado e encaminhamento de medidas protetivas.

• _*Ministério Público e Defensoria Pública*_ – Garantia dos direitos da mulher e apoio jurídico.

• _*CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)*_ – Acompanhamento social e encaminhamento para serviços de proteção.

• _*Organizações e ONGs*_ – Entidades locais que oferecem suporte e acolhimento às vítimas.

*CANAIS DE DENÚNCIA*

A denúncia é essencial para interromper a violência. Durante as palestras, foram apresentados os seguintes canais:

• _*APP 190*_ – Aplicativo oficial da Polícia Militar, permitindo chamadas rápidas de emergência.

• _*Disque 180 (Central de Atendimento à Mulher)*_ – Serviço gratuito que recebe denúncias e orienta sobre direitos.

• _*Disque 181 (Denúncia Anônima)*_ – Canal seguro para relatar casos sem precisar se identificar.

• _*Delegacias da Mulher*_ – Atendimento presencial especializado.

• _*Serviços municipais *_– Apoio e encaminhamento de vítimas para redes de proteção.

*APP 190 E BOTÃO DO PÂNICO VIRTUAL*

O APP 190 é uma ferramenta da Polícia Militar do Paraná que permite acionamento emergencial. Ele inclui:

• Chamadas de emergência com geolocalização.

• Registro de ocorrências detalhadas.

• Acesso rápido à polícia em momentos de crise.

Já o Botão do Pânico Virtual, disponível no APP 190, é destinado a mulheres que possuem medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça. Com ele, é possível:

• Acionar a polícia rapidamente com apenas três toques no celular.

• Enviar a localização exata da vítima.

• Gravar áudio de 60 segundos do ambiente como prova da emergência.

• Garantir atendimento imediato, dia e noite.

O *BOTÃO DO PÂNICO VIRTUAL É ATIVADO POR DECISÃO JUDICIAL* e visa garantir maior proteção às mulheres em risco, permitindo que a Polícia Militar responda rapidamente às ocorrências de violência doméstica.

*IMPACTO E CONTINUIDADE*

O Programa Mulheres do Campo integra o projeto Mulher Segura, uma iniciativa contínua voltada à proteção das mulheres e ao fortalecimento da segurança no campo. A ação foi amplamente reconhecida pelos participantes como uma ferramenta essencial na luta contra a violência e na promoção de um ambiente mais seguro para todas.

A expectativa é que novas edições sejam realizadas nos próximos meses, ampliando ainda mais o alcance do programa e garantindo que a informação chegue a todas as comunidades do Norte Pioneiro do Paraná.