O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026 começa nesta segunda-feira (16), mesmo com o feriado bancário de Carnaval. Neste primeiro lote, cerca de 2 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro serão contemplados, com a liberação de R$ 2,5 bilhões.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o benefício é destinado a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que exerceram atividade formal por, no mínimo, 30 dias em 2024, com remuneração média mensal de até R$ 2.766.

O valor do benefício varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base 2024, podendo ir de R$ 136 a R$ 1.621.

Do total de beneficiados neste primeiro lote, 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada com inscrição no PIS, que receberão pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,29 bilhões.

Outros 217,2 mil servidores públicos, inscritos no Pasep, receberão pelo Banco do Brasil, em um montante de R$ 301,9 milhões.

A estimativa do governo é que 25,4 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial ao longo do calendário, com a liberação total de R$ 32,3 bilhões. Os valores ficarão disponíveis para saque até 29 de dezembro de 2026.

As informações para saber quem tem direito e qual o valor poderá receber podem ser consultadas no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou no portal gov.br. Na plataforma, é possível verificar informações como valor do benefício, banco responsável pelo pagamento e a data específica do depósito.

Pagamento do abono salarial 2026

Para quem recebe o PIS, o pagamento é realizado por crédito em conta corrente, conta poupança ou digital pelo aplicativo Caixa Tem.

Para o trabalhador não correntista, o pagamento será realizado em canais como agência, lotéricas e autoatendimento oferecidos pela Caixa, a partir de quarta-feira (18).

No caso do Pasep, o Banco do Brasil faz o pagamento por meio de crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou presencial nas agências de atendimento.

Abono salarial: confira o calendário