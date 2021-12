Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rotam recuperou na noite de segunda-feira, 13, um carro roubado em Jacarezinho/PR.

Após uma denúncia anônima informando o roubo de um veículo, a equipe Rotam com as equipes Canil, Rádio Patrulha e Agência Local de Inteligência, realizaram buscas para localizar os suspeitos e recuperar o carro.

A equipe Canil se deparou com o veículo na BR-153 e iniciou o acompanhamento tático. Após os suspeitos adentrarem no bairro Aeroporto, eles conseguiram fugir da abordagem. As equipes, porém, realizaram o cerco e a Rocam localizou o carro abandonado na rua Cabo Luís Otávio de Moraes, constatando que os suspeitos haviam fugido.

Em contato com a vítima, os policiais foram informados que os autores foram dois homens, ambos morenos claros, um deles trajando calça jeans e blusa de moletom preta, e o outro calça jeans e blusa de moletom cinza e não estavam armados.

O veículo foi entregue à vítima, que foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.