Foi realizada no dia 29 de março a Copa Paulista de MTB, em Bom Sucesso de Itararé, reunindo competidores de alto nível na categoria PRÓ. A equipe de ciclismo MTB de Jacarezinho marcou presença e conquistou resultados importantes para o município.

– Rodrigo Queiroz alcançou o segundo lugar, demonstrando excelente desempenho.

– Humberto Cezar de Souza ficou na quarta colocação, reforçando a competitividade da equipe.

A participação dos atletas evidencia o crescimento do ciclismo de montanha em Jacarezinho e o empenho dos esportistas em representar a cidade em competições de relevância regional e estadual.

Com esses resultados, Jacarezinho reafirma sua presença no cenário esportivo e fortalece a tradição no mountain bike.