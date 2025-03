Grave acidente na BR-369 resulta em morte e deixa duas pessoas feridas em estado grave

Na manhã desta terça-feira (18/03), um acidente de grandes proporções foi registrado na BR-369, em um trecho entre Bandeirantes e Santa Mariana. A colisão frontal envolveu um caminhão coletor de lixo, que seguia de Andirá para Assaí, e um veículo Volkswagen Gol de cor preta, com placas de Cornélio Procópio, ocupado por três pessoas.

De acordo com as autoridades, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos, enquanto os ocupantes do Gol foram gravemente afetados. Duas mulheres foram socorridas em estado grave e levadas ao Hospital de Bandeirantes, enquanto o homem, que conduzia o veículo, veio a óbito no local.

As equipes do SAMU, EPR, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram mobilizadas para atender a ocorrência, prestar socorro às vítimas e organizar o trânsito, que ficou parcialmente liberado durante o atendimento.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O caso ressalta a importância da atenção redobrada ao transitar por rodovias movimentadas.