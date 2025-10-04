Na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 12h, um acidente grave no km 82 da BR-153, em Conselheiro Mairinck (PR), resultou na morte de um homem de 73 anos e deixou outras duas pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal envolveu dois automóveis: um Caoa Chery/Tiggo, de Araras (SP), que seguia sentido São Paulo, e um VW/Santana, com placas de Conselheiro Mairinck, que cruzava a rodovia para acessar o município.

O condutor do Santana, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros dois passageiros que estavam no veículo sofreram lesões leves e receberam atendimento médico. Já o motorista do Tiggo saiu ileso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Científica/IML e da própria PRF foram acionadas para atender a ocorrência. O laudo pericial do sinistro ficará a cargo da PRF, que apura as circunstâncias do acidente.