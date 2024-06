O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (19) um alerta amarelo para temporal no Paraná, com risco de queda de granizo e rajadas de ventos.

Conforme o instituto, as tempestades podem provocar estragos em plantações, quedas de árvores, corte de energia elétrica e alagamentos. Contudo, os riscos são considerados baixos pelo Inmet.

Além disso, os temporais no Paraná vêm acompanhados de ventos de até 60 km/h, além de um volume de chuva variando entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Veja quais regiões estão em alerta de temporal no Paraná

De acordo com o Inmet, as regiões sob o alerta amarelo são: sudoeste, sudeste e centro-sul. O aviso vale também para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Frente fria chega no estado na próxima semana

Uma frente fria atinge o Paraná nos próximos dias e pode provocar ventos fortes de até 50 km/h. A expectativa é que o veranico deve deixar o estado e as temperaturas tenham uma queda.